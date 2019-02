Taxa de desemprego nos Açores foi de 8,5% no quarto trimestre de 2018

A taxa de desemprego no quarto trimestre de 2018 nos Açores foi de 8,5% e a média anual do ano passado situou-se em 8,6%, de acordo com dados divulgados na manhã desta quarta-feira, pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores.

Segundo os dado, este valor é inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao ano de 2017. Comparando com os trimestres, a taxa de desemprego para o 4º trimestre é inferior em 0,2 p.p em relação ao trimestre anterior e superior em 0,2 p.p relativamente ao trimestre homólogo.





Neste trimestre, a população desempregada nos Açores, estima-se em 10.298 indivíduos, menos 506 desempregados que no trimestre anterior e mais 148 que no trimestre homólogo. A média em 2018 foi de 10.514, menos 4,1% e 449 desempregados que no ano anterior.





A nível nacional, a taxa de desemprego manteve-se nos 6,7% no quarto trimestre de 2018 e diminuiu para 7,0% no conjunto do ano, face aos 8,9% de 2017.