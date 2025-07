A prova, que arrancou ontem e estende-se até amanhã, contará com a participação de 55 ciclistas, sendo uma das mais aguardadas do calendário desportivo da modalidade.

O evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH), pretende “promover a prática desportiva, enquanto valoriza as paisagens naturais terceirenses”, realçou a autarquia através de uma nota de imprensa.

De acordo com o mesmo documento, as etapas estão “desenhadas para pôr à prova a resistência e a técnica dos ciclistas”.

Para o vice-presidente da CMAH, Guido Teles, a competição tem um impacto direto na promoção turística e economia local.

“AVolta à Terceira é mais do que uma prova desportiva, é uma afirmação da nossa identidade e uma oportunidade de projetar a ilha Terceira a nível nacional”, frisou.