Treinador diz que Santa Clara prepara Europa com ambição, mas com “pés no chão”

“A preparação está a ser feita com muita ambição, com os pés bem assentes no chão. Sabemos das dificuldades que aí vêm, mas estamos a preparar-nos da melhor forma”, afirmou o treinador, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da partida para o estágio de duas semanas no Algarve.



Vasco Matos sinalizou que a disputa europeia vai ser uma “novidade” para a “maioria do plantel” e adiantou que a equipa pretende “consolidar” as ideias de jogo para chegar bem preparada ao encontro frente aos croatas do Varazdin, para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



“Vamos, como sempre, jogo a jogo, preparar este primeiro encontro, analisar o adversário, perceber também aquilo que será a nossa pré-temporada. Queremos consolidar as nossas ideias. O foco é o nosso trabalho para chegarmos bem preparados ao primeiro jogo, não podemos pensar em mais do que isso”, reforçou.



O técnico dos açorianos adiantou que a integração dos reforços tem “sido boa e bastante rápida” e salientou que a “grande força da época” é a “manutenção do plantel, da estrutura e das ideias”.



“Somos sempre muito criteriosos naquilo que é a escolha dos reforços e de continuar a melhorar a nossa equipa. Estou muito contente com os jogadores que chegaram, mas, acima de tudo, volto a referir que o grande reforço é a manutenção do nosso grupo”, sublinhou.



No domingo, a equipa vai partir para um estágio de duas semanas no Algarve, onde vai continuar a preparação para a nova temporada, que vai arrancar com dois jogos frente ao Varazdin, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



O jogo da primeira mão entre os açorianos e o quarto classificado da última edição da liga croata está marcado para 24 de julho, na Croácia, seguindo-se a segunda mão, a 31 de julho, em casa.



O Santa Clara vai marcar lugar na eliminatória de acesso à terceira competição da UEFA após ter alcançado o quinto lugar na I Liga em 2024/25, a melhor classificação de sempre do clube.



Para atacar a época 2025/26, o Santa Clara já assegurou as contratações de Thauan Lara, Henrique Pereira, Douglas Borel, Anthony Carter e Brenner Lucas - estes dois últimos também provenientes dos ribatejanos -, e a aquisição em definitivo de Wendel Silva, que esteve cedido pelo FC Porto.



Os açorianos vão estrear-se na I Liga 2025/26 com uma visita ao Famalicão, na primeira jornada da prova, agendada para o fim de semana de 09 e 10 de agosto.