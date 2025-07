Morreu o músico e produtor musical Luís Jardim, 75 anos

"Partiu o meu primo, Luís Alberto Gonçalves Jardim", escreveu o antigo líder do PSD Madeira, na sua conta oficial na rede social X.

O atual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel de Albuquerque, reagiu de imediato à notícia publicando na rede social Facebook: “É com profunda tristeza que me despeço do meu querido amigo Luís Jardim. Natural da Madeira, o Luís foi muito mais do que um brilhante músico e produtor musical, foi uma pessoa generosa, talentosa e inspiradora.”

Ainda jovem, na década de 1960, Jardim fez parte da banda Demónios Negros. Mais tarde, mudou-se para Inglaterra, onde estudou Administração Comercial e fez parte do grupo Rouge, que vendeu mais de quatro milhões de discos nos anos 1970.

A sua carreira internacional é marcada por colaborações com grandes nomes da música mundial, como Trevor Horn, Asia, Tom Jones, Seal, Diana Ross, Mariah Carey, Elton John, Celine Dion, Rolling Stones, Cher, Tina Turner, Rod Stewart, George Michael, entre muitos outros.

Luís Jardim trabalhou igualmente com músicos portugueses como Rui Veloso e João pedro Pais.

Na rede Social X, Alberto João Jardim realça o caráter empreendedor de seu primo, recordando que no seu estúdio em Londres, “gravaram grandes estrelas, inclusive The Beatles”.

Luís Alberto Gonçalves Martins, de seu nome completo, participou em bandas sonoras de filmes como “Gladiador” e “Um Peixe Chamado Wanda”, e fez várias digressões mundiais com vários artistas de referência.

Além da música, Luís Jardim teve uma breve carreira como guarda-redes, jogando nos juniores do Marítimo e nas equipas de formação do Chelsea, antes de optar definitivamente pela música.

Ao longo da sua carreira, Luís Jardim também foi jurado em programas de talentos na televisão portuguesa, como “Uma Canção Para Ti” e “A Tua Cara Não Me é Estranha”.