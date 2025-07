Grande Corrida de São Pedro conta com 91 atletas

A primeira edição da Grande Corrida de São Pedro teve lugar, no passado dia 28 de junho, na freguesia da Ribeira Seca (Ribeira Grande, São Miguel).

A prova, resultante da cooperação entre a Associação de Atletismo de São Miguel (AASM) e a junta de freguesia da Ribeira Seca, consistiu na última jornada do Campeonato de Estrada da Associação de Atletismo de São Miguel.

Segundo avançou a AASM em nota de imprensa, a corrida contou com a participação de 91 atletas (entre federados e não federados) de diversos escalões, desde os sub-12 até aos veteranos.

Os clubes mais representados foram o Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde (JIV), com uma comitiva de 26 atletas; o Clube Desportivo Operário de Lagoa (CDOL), com 12; e o HLRUNN, com 10.

A Juventude Ilha Verde foi a equipa mais titulada da prova, vencendo nos escalões sub-12 (femininos, Rita Medeiros); sub-14 (femininos, Francisca Xavier); sub-16 (femininos, Maria Campos), e sub-20, escalão que contou apenas com participações femininas, com Rita Cardoso; seniores (Cláudia Oliveira e Gonçalo Cabral), veteranos (III femininos, Délia Soares; IV masculinos, Paulo Azevedo; e VI masculinos, César Carvalho).

Também HLRUNN e CDOL alcançaram prestações honrosas, ganhando nos escalões sub-12 (masculinos, Dinis Miranda), veteranos (II masculinos, Paulo Miranda; IV femininos, Mónica Campos); sub-14 (masculinos, Francisco André) e sub-16 (masculinos, Gustavo Terra), respetivamente.

A Primeira Grande Corrida de São Pedro contemplou, ainda, uma vertente destinada ao desporto adaptado, na qual Hugo Medeiros (Aurora Social) se sagrou o grande vencedor – não se registaram participações femininas.

Ainda no que concerne ao atletismo, realizou-se, ontem, o Campeonato de Absolutos, competição destinada aos escalões de sub-16 e absolutos. O evento, sob alçada da Associação de Atletismo de São Miguel, teve lugar no Complexo Desportivo das Laranjeiras (Ponta Delgada, São Miguel), a partir das 18h.