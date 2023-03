Sporting ‘reverte’ a história e regressa aos triunfos em Trás-os-Montes

O Sporting apresentou-se em Chaves com cinco finalizadores no ‘onze’ para diferentes zonas da área, numa clara aposta na frente de ataque, fazendo antever que queria regressar às vitórias naquele que foi o jogo 100 de Rúben Amorim como treinador dos ‘leões’.

Contudo, a tarefa foi sendo dificultada pelos transmontanos que, após sofrerem o primeiro golo, aos oito minutos, carimbado pelo conterrâneo Pedro Gonçalves, que viria a ‘bisar’, aos 61, souberam contornar a desvantagem e responder ‘à letra’, empatando a partida ainda no primeiro tempo, com um golo de fora de área de João Teixeira (34).

Mas foram os ‘leões’ a entrar melhor em campo e a registar várias tentativas de chegar à baliza dos visitados, por intermédio de Nuno Santos e de Pedro Gonçalves, valendo os sucessivos cortes da defensiva transmontana.

Aos sete, Rodrigo derrubou Paulinho na área e o árbitro assinalou grande penalidade a favor do Sporting após analisar as imagens do videoárbitro (VAR), que foi exemplarmente cobrada pelo vidaguense Pedro Gonçalves.

Aos 19, os transmontanos protagonizaram o primeiro lance ofensivo digno de registo, mas o remate de Euller saiu contra Pedro Gonçalves, situação que levou os transmontanos a reclamar penálti, ainda que sem sucesso.

Dois minutos depois, João Mendes recuperou o esférico bem perto da área ‘leonina’, mas o remate saiu à figura de Adán.

Do lado do Sporting, aos 24, Pedro Gonçalves tentou o remate de fora de área, mas a bola acabou por sair ao lado das redes guardadas por Rodrigo. Logo depois, Paulinho teve tudo para marcar, mas o ponta de lança acertou em cheio na barra.

Aos 28 minutos, o Desportivo de Chaves voltou a tentar a sorte, com Juninho a chegar isolado à área do Sporting, mas Adán estava atento e concretizou uma defesa fulcral.

Mas o golo não tardou e acabou por ser o capitão dos visitados, João Teixeira, assistido por Sandro Cruz, a empatar com um remate de fora da área, aos 34, sem hipóteses para o guardião dos ‘leões’.

A resposta dos visitantes surgiu pouco depois, primeiro com Bellerín (41) e, depois, por intermédio de Nuno Santos (43), que tentou o golo de fora da área, mas, mais uma vez, a defensiva transmontana estava atenta.

Em cima dos 45, Euller viu um golo invalidado pelo árbitro por fora de jogo de Abass e, logo depois, Steven Vitória cabeceou ao lado da baliza de Adán.

A etapa complementar começou em força, com o Sporting à procura do segundo, que chegou a apontar logo aos 46 minutos, mas o golo foi invalidado por fora de jogo.

Dois minutos depois, João Mendes cruzou com perigo para Juninho, depois de ganhar a linha, mas Adán impediu os transmontanos de ficarem em vantagem.

Aos 50, foi a vez de Rodrigo negar o golo aos ‘leões’, depois de Edwards ter concretizado um passe que isolou Nuno Santos: o ala tentou ‘picar’ o esférico, mas o guardião puxou do braço direito para ‘matar’ o lance.

Pouco depois, Paulinho viu novamente um golo anulado (55) após cruzamento de Nuno Santos, que voltou a estar em posição de fora de jogo.

Mas o segundo dos ‘leões’ não tardou e acabou mesmo por ser Pedro Gonçalves, novamente, a colocar os visitantes em vantagem (61), com um remate de fora da área.

Aos 70, Nuno Santos atirou a contar, depois de a bola ter desviado num defesa dos flavienses e enganado Rodrigo Moura, que sofreu o terceiro golo no encontro que marcou a sua estreia na I Liga.

A partir deste momento, o Desportivo de Chaves demonstrou dificuldades em conseguir transitar da defesa para o ataque, enquanto o Sporting procurou aumentar a vantagem no marcador, o que se tornou impossível, sobretudo após Chermiti, a quem Pedro Gonçalves concedeu a oportunidade de marcar, ter falhado um penálti (84) a favor dos ‘leões’.

Golos, só mesmo para o lado dos transmontanos, que reduziram a desvantagem aos 90+6, por intermédio de Héctor Hernández, que regressou após lesão prolongada.

Com esta vitória, o Sporting ‘segurou’ o quarto lugar, com 41 pontos, e o Desportivo de Chaves mantém, por agora, em 11º, com 26 pontos, em igualdade com o Boavista, o Vizela e o Portimonense.