    • ISSA garante que há atualização salarial em três respostas sociais

    O ISSA garante a atualização salarial e do subsídio de Natal em três respostas sociais nos Açores (centros de convívio, creches e CATL) com efeitos retroativos a janeiro deste ano. Outras respostas sociais, como lares de idosos e centros de dia, aguardam por verbas

    Hoje, 10:21
    ISSA garante que há atualização salarial em três respostas sociais

    Autor: Filipe Torres
    O presidente do Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA), Eduardo Nicolau, anunciou que foi realizada uma transferência que permitirá a atualização salarial e do subsídio de Natal em três respostas sociais: centros de convívio, creches e Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)...
