Secretaria Regional do Ambiente esclarece descargas da ETAR da Cofaco

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, no seguimento do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, na passado semana – que pedia uma audição no parlamento regional da secretária com a tutela do Ambiente para esclarecer as descargas da ETAR da conserveira Cofaco em Rabo de Peixe - explica em nota publicada no Gacs, que “a ETAR da Cofaco em Rabo de Peixe foi inspecionada pela Inspeção Regional do Ambiente a 18 janeiro de 2019”.