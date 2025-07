De recordar que a Casa do Povo de Rabo de Peixe, entidade que gere a creche em questão, avançou com os procedimentos disciplinares após a receção da decisão do tribunal Judicial de Ponta Delgada, relativamente às medidas cautelares a impor às funcionárias em questão.

Os processos disciplinares foram abertos no início de junho e na semana passada as quatro mulheres foram notificadas das notas de culpa.

Seguindo os trâmites normais nestes processos, as auxiliares de educação do Centro de Apoio à Criança n.º 1 ficam suspensas até conclusão dos procedimentos disciplinares.

De recordar que a direção da Casa do Povo de Rabo de Peixe apresentou queixa contra quatro funcionárias, por alegados maus tratos a bebés do Centro de Apoio à Criança n.º1.

Uma decisão tomada após uma queixa de um encarregado de educação, que levou a direção, presidida por Carlos Estrela, a colocar câmaras ocultas no refeitório, onde, em março deste ano, foram gravadas várias ações que podem configurar maus tratos, desde forçar os bebés (com idades entre o 1 e os 3 anos) a comer, dar de comer o vomitado, puxar pelo cabelo das crianças, entre outras situações. A notícia foi dada em primeira mão pelo Açoriano Oriental, tendo a TVI/CNNPortugal tornado pública esta semana as imagens da câmara oculta.