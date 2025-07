Folk Açores regressa em agosto a Angra do Heroísmo

O evento, realizado com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, decorrerá de 10 a 17 de agosto com a participação de grupos representantes dos Açores e do continente português e oriundos da Argentina, Áustria, Colômbia, Equador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos da América, Filipinas, França, Grécia, Letónia, México, Roménia e Sérvia.



“O Folk Azores é uma celebração da diversidade cultural que fortalece os laços entre os povos e enriquece a nossa cidade com cor, tradição e humanidade. É com grande orgulho que Angra do Heroísmo volta a acolher este grande encontro de culturas”, referiu o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Teles, citado numa nota de imprensa da autarquia.