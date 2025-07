“O Dr. Rogério Moitoso destacou-se ao longo da sua vida pelo incansável contributo em prol das finanças públicas. A sua dedicação, visão estratégica e compromisso com o bem comum fizeram dele uma referência de integridade e serviço público”, referiu a CCIAH em comunicado.



Rogério Moitoso, natural da freguesia de Praia do Norte, na ilha do Faial, morreu no sábado, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.