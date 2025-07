Prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de droga em Vila Franca do Campo

“Além da detenção dos suspeitos, verificou-se a apreensão de 6.464 doses de haxixe, 3.131 doses de heroína, 8.939,85 euros em dinheiro, duas munições de guerra de calibre 7,62 [milímetros], telemóveis, artigos recetados, entre outras substâncias ilícitas e parafernália relacionada com a traficância e consumo”, adiantou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores em comunicado.

Segundo a fonte, as detenções ocorreram no sábado, no âmbito do cumprimento da execução de mandados de busca emitidos pela autoridade judiciária competente, em três residências distintas, no concelho de Vila Franca do Campo.

Durante a operação, elementos da Esquadra da PSP de Vila Franca do Campo procederam à detenção de dois homens, um com 39 anos e outro com 64, e constituíram arguido um terceiro, com 55 anos.

Os arguidos de 39 e de 64 anos, com antecedentes criminais, por terem cumprido penas de prisão efetiva pelo crime de tráfico de estupefacientes, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

“Com mais esta operação, a Divisão Policial de Ponta Delgada acredita ter desmantelado um dos principais pontos de venda de estupefacientes no concelho de Vila Franca do Campo, com impacto direto na redução da oferta e na dissuasão no consumo local”, adiantou a PSP.