Tony Carreira e Resistência na 48.ª edição da Semana do Mar

Numa organização da Câmara Municipal da Horta, em parceria com o Clube Naval da Horta, Câmara do Comércio e Indústria da Horta e outras entidades parceiras, o evento, apresentado ontem, conta com um programa diversificado que volta a unir música, desporto náutico, tradição e cultura.

Na ocasião, Carlos Ferreira, presidente da autarquia da Horta, recordou que o evento volta a decorrer na parte norte da cidade, entre o Parque Vitorino Nemésio (Parque da Alagoa) e a Avenida Machado Serpa. O recinto contará com quatro palcos, nomeadamente o palco principal (Palco Afavias) e os palcos Tradições, Filarmonia e Mar. Haverá também espaços dedicados à cultura, à saúde, à infância, ao artesanato e à gastronomia.

O autarca disse ainda que a abertura oficial da Semana do Mar, com os "tradicionais desfiles de filarmónicas e dos participantes no Festival Náutico, irá decorrer no Cais de Santa Cruz, local onde tudo começou”.

Entre os muitos destaques do programa estão ainda o Festival Internacional de Folclore com grupos da Eslováquia e Colômbia, o desfile temático com o mote “Atlântico, um Mar de Histórias”, a noite de marchas, a Expo Açores, organizada pelo Centro de Artesanato e Design dos Açores, a Festa do Livro da Horta, organizada pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, a Feira Gastronómica, levada a cabo pela Câmara do Comércio e Indústria da Horta. O cartaz náutico foi apresentado pelo Clube Naval da Horta, local onde se concentram as provas e atividades ligadas ao mar.

Saliente-se que no final da apresentação do evento, Alice Sequeira interpretou a Marcha Oficial da Semana do Mar 2025, intitulada “Minha Terra-Mãe”, que subirá ao palco principal na sessão de abertura e de encerramento da 48ª edição da Semana do Mar, com letra de Victor Rui Dores e música de Filipe Fonseca.