Projeto nacional de inclusão de migrantes abrange os Açores

Segundo o comunicado, no balanço do primeiro semestre de 2025, destacaram-se ações concretas junto de 12 escolas, dezenas de municípios e centenas de participantes em sessões de auscultação, de onde se destaca São Jorge.

“O projeto ‘Escola Sem Fronteiras’, que ouviu 220 alunos, entre os quais 132 jovens migrantes de 28 nacionalidades, bem como professores, técnicos e encarregados de educação, em sessões imersivas de dois dias por escola” incluiu “rodas de conversa, sessões de escuta e encontros de balanço”, com visitas que abrangeram escolas de Lisboa, Braga, Covilhã, Odemira, Albufeira e São Jorge.

“Neste primeiro semestre conseguimos não só ouvir, mas criar as condições para que essas vozes passem realmente à ação. O que nos move é a convicção de que soluções sustentáveis nascem da escuta qualificada e da construção conjunta com quem vive os desafios no terreno: jovens, técnicos, decisores e comunidades”, salientou Ísis Capucha, gestora de projeto ComParte.

Para o segundo semestre, “acreditamos que estas escutas têm de gerar transformação e que a mudança se faz de forma partilhada, com confiança, proximidade e visão”, realçou.

De acordo com a nota de imprensa, já no âmbito do projeto “In Loco – Integration in Local Communities”, a ser implementado em 11 territórios europeus, incluindo em Braga e Castelo Branco, foram realizados ‘focus groups’ com migrantes e profissionais da área das migrações, abrangendo temas como saúde, habitação, emprego, educação e integração em territórios rurais.

As sessões envolveram mais de 45 participantes de 10 nacionalidades, revelando desafios estruturais e apontando caminhos para melhorias concretas.

Estão também em curso formações para pessoas migrantes e refugiadas, bem como para técnicos e profissionais, com base numa metodologia desenvolvida pelo parceiro grego Second Tree, e o lançamento do manual de boas práticas de integração a nível europeu está previsto para outubro.

O projeto ComParte reafirma-se no envolvimento de jovens e pessoas migrantes, na recolha e valorização dos seus inputs, experiências e recomendações, assim como no reforço da coesão social, com impacto direto em políticas públicas e estratégias educativas e de integração, destaca a nota.