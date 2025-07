Escavações arqueológicas em igreja de Vila Franca do Campo começam na segunda-feira

A igreja de Santo André está a ser alvo de uma intervenção científica e multidisciplinar desde março deste ano e o projeto é promovido pelo município, na ilha açoriana de São Miguel, e pela Diocese de Angra, proprietária do imóvel.

Segundo o coordenador do projeto, o arqueólogo municipal Diogo Teixeira Dias, a componente arqueológica, que inicialmente estava prevista para maio, foi adiada para este mês, devido “ao objetivo pedagógico das escavações: integrar jovens voluntários, apenas disponíveis durante as férias escolares”.

Os trabalhos arqueológicos, que vão decorrer entre segunda-feira e 25 de julho, serão dirigidos pela arqueóloga e antropóloga forense Daniela Cabral, natural de Vila Franca do Campo, no âmbito do programa Estagiar L na Câmara Municipal, em articulação com os seus objetivos académicos.

A campanha contará com a participação de um grupo de voluntários, incluindo estudantes da Universidade dos Açores, professores de História e alunos do ensino secundário, que “pretendem experimentar a prática da arqueologia como forma de explorar um eventual futuro profissional nesta área”.

De acordo com o arqueólogo, “todas as fases da intervenção serão abertas ao público”.

“Queremos envolver a comunidade local e os visitantes, mostrar-lhes o processo, para que compreendam a sua complexidade e se sintam parte dele, contribuindo, participando e apoiando. Duplica-nos o esforço logístico, porque uma escavação aberta ao público é profundamente distinta de uma escavação à porta fechada, mas acreditamos sinceramente que valerá a pena”, justificou.

As escavações arqueológicas são realizadas após uma prospeção por georradar, que facilita a intervenção no terreno.

Segundo Diogo Teixeira Dias, em março foi feita uma prospeção por georradar aplicada à arqueologia (espécie de radiografia ao solo) - técnica que foi utilizada pela primeira vez nos Açores -, no forte do Tagarete, na Praça Bento de Góis (presume-se que tenha sido o primitivo centro histórico de Vila Franca do Campo antes do terramoto de 1522) e também no interior da igreja e terrenos do antigo convento de Santo André.

O trabalho realizado possibilita “um planeamento mais cirúrgico” das intervenções arqueológicas a realizar nos próximos cinco anos no concelho, mas o município deu prioridade à igreja do antigo convento, no âmbito de um protocolo celebrado com a diocese, que pretende devolver o templo religioso à comunidade.

Já decorrem trabalhos de conservação e restauro, com destaque para a exposição-oficina patente no Centro Cultural de Vila Franca do Campo, onde estão expostas as imagens de arte sacra da igreja, entre elas a escultura de Santo André (século XVII).

“Esta mostra inclui também uma área de trabalho de restauro, fotografia para inventário e levantamento tridimensional de todas as peças. A responsável pela conservação e restauro é Carolina Viana, natural da ilha de São Miguel, que está igualmente a desenvolver o seu doutoramento neste âmbito”, disse o arqueólogo.

O projeto conta com o apoio de diversas entidades científicas e culturais, públicas e privadas, como a Academia das Artes da Universidade dos Açores, o CHAM - Centro de Humanidades e a Fundação Sousa d’Oliveira.

“O maior desafio será agora angariar mais recursos para darmos continuidade ao projeto, restaurarmos a igreja - a começar pelo telhado - e garantirmos que nunca mais fecha portas”, referiu Diogo Teixeira Dias.

O monumento, que se encontra fechado ao público, está classificado como Imóvel de Interesse Público desde 2008.

A igreja de Santo André integra o convento com o mesmo nome e a sua origem remonta à reconstrução da vila após o terramoto de 1522.