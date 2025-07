O Meu Super assinala 10 anos de presença nos Açores com um total de 16 lojas em funcionamento - 11 em São Miguel e 5 na Terceira. Resultado de um investimento da Bensaude Distribuição, através da INSCO, o projeto tem vindo a apostar no comércio de proximidade, criando mais de 120 postos de trabalho diretos e promovendo a fixação da população nas freguesias onde está presente.

Ao Açoriano Oriental, Ludovina Martins Vieira, diretora do Meu Super Açores, realça que se trata de empregos “maioritariamente preenchidos por residentes das próprias freguesias”, o que reforça “o impacto positivo do Meu Super na economia local e na fixação de população”.

Na Região desde 2015, o Meu Super surgiu após ter sido identificada “uma oportunidade no retalho alimentar de proximidade em várias freguesias açorianas, onde não existiam soluções modernas e convenientes para as compras do dia a dia”.

“O modelo Meu Super, com a chancela da Sonae MC, oferecia a combinação ideal entre a força de uma marca nacional e a flexibilidade necessária para se adaptar à realidade insular. A primeira loja, nas Furnas, foi um marco: respondeu a uma necessidade local e demonstrou o potencial do conceito para transformar o acesso a bens essenciais em zonas com menor cobertura comercial.”

De acordo com a responsável, o Meu Super Açores distingue-se por “um modelo de retalho de proximidade verdadeiramente centrado nas pessoas e nascomunidades onde se insere”.

Hoje, com 16 lojas entre São Miguel e a Terceira, o Meu Super tem vindo, segundo a sua diretora, a contribuir para combater desigualdades no acesso a bens essenciais.

“O Meu Super Açores combate desigualdades de forma concreta e estruturada. Em primeiro lugar, leva produtos de qualidade a freguesias onde o acesso era limitado ou inexistente, garantindo que mesmo as comunidades mais periféricas ou de menor densidade populacional tenham acesso a bens essenciais”, refere, explicando que “o modelo de loja compacta permite a instalação em zonas onde um hipermercado não seria viável, assegurando equidade territorial no acesso ao retalho alimentar”.

Para Ludovina Martins Vieira, a política de preços uniformes em todas as lojas “reforça esse compromisso com a justiça e a confiança do consumidor”. “Comprar um produto em Ponta Delgada ou na Povoação tem o mesmo custo, o que evita penalizações económicas para quem vive em zonas mais afastadas dos centros urbanos”, afirma. Refere também a valorização da produção local.

“Através do Clube de Produtores, o Meu Super Açores garante o escoamento de produtos regionais, promove práticas agrícolas sustentáveis e assegura frescura e qualidade aos consumidores. Atualmente, 45 produtores certificados integram esta rede.”

Por outro lado, destaca que o Meu Super Açores desenvolve uma política ativa de doação de excedentes alimentares. Em parceria com instituições como a Refood e os Bombeiros Voluntários da Povoação, os produtos que já não podem ser vendidos, mas estão em perfeitas condições para serem consumidos, são recolhidos e transformados em refeições para doação, contribuindo para o combate ao desperdício e para o apoio social.

“Dou-lhe um exemplo: em freguesias mais isoladas ou com população envelhecida, as lojas assumem um papel de apoio direto à população. Há casos em que os colaboradores entregam compras ao domicílio, guardam refeições para serem recolhidas mais tarde ou até recebem chamadas de clientes a pedir ajuda. Este nível de proximidade transforma o Meu Super num verdadeiro ponto de apoio social, reforçando o seu papel como agente de inclusão e solidariedade”, explica.