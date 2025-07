A quinta prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis (CAR), e a terceira a contar para o Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores (TRAA), irá para a estrada nos próximos dias 8 e 9 de agosto.

A 44.ª edição do rali da “ilha do sol” contará com nove provas especiais de classificação (PEC) - as duas primeiras disputadas na sexta-feira (8 de agosto) e as restantes serão corridas no dia seguinte (9) -, num total de 71,2 quilómetros (km) cronometrados ao segundo.

A apresentação oficial das equipas será feita no dia 7 de agosto (quinta-feira), sendo que, segundo Henrique Melo, diretor de prova e responsável pela SAKCAA, estão apenas inscritos, até ao momento, pilotos marienses.

As inscrições para o rali da ilha de Santa Maria, que abriram no dia 11 de julho, estendem-se até ao dia 25 do mesmo mês.

Já a cerimónia de encerramento e entrega dos troféus está agendada para as 22h30 de sábado (9), na sede do clube.

O regulamento oficial da quinta prova do Campeonato dos Açores de Ralis foi submetido, a 11 de julho, à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), encontrando-se em fase de análise.