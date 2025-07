Complemento ao abono de família abrange 19070 crianças e jovens nos Açores

Numa nota de imprensa, a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social informa que o pagamento do CAAF, “começa a ser realizado via transferência bancária, e até ao final da semana no que refere aos CTT”.

“Mais uma vez, o Governo dos Açores demonstra que está ao lado de quem realmente necessita e, para o presente ano, volta a majorar este apoio social em 5% na comparação com o valor do ano anterior, para todos os escalões dos beneficiários do CAAF”, adianta na nota o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A medida vai abranger 19070 beneficiários, o que corresponde a “um valor global de 1,5 milhões de euros de investimento no primeiro semestre de 2025”.

O CAAF é um acréscimo pecuniário atribuído aos titulares do Abono de Família residentes nos Açores com o intuito de assegurar a compensação dos encargos familiares respeitantes às despesas com o sustento e educação das crianças e jovens.

"Embora os titulares do CAAF sejam as crianças ou jovens, os recebedores podem ser pais, tutores ou instituições", esclarece a nota.

O pagamento deste complemento é feito com uma periodicidade semestral.