Bensaude Hotels adquire Convento da Alpendurada

De acordo com comunicado, esta aquisição assume uma "particular relevância enquadrada no plano estratégico do Grupo Bensaude para a sua área de turismo". O objetivo passa por "expandir geograficamente a sua presença no eixo norte de Portugal Continental (Porto, Douro e Braga)".



Com a aquisição do Convento da Alpendurada, o Grupo visa desenvolver um "produto hoteleiro de segmento elevado e distinto, assente na localização e características ímpares deste ativo, com cerca de 100 quartos e 10 villas privadas (para estadias mais prolongadas), com a ambição de o afirmar como um dos produtos de referência da região do Douro", refere o comunicado.



A propriedade onde se situa o atual Convento da Alpendurada estende-se por 42 hectares e inclui edificações de diferentes épocas. O projeto a desenvolver na propriedade contempla a "reabilitação do Convento da Alpendurada, classificado como Monumento de Interesse Público, e assenta numa matriz com três pilares fundamentais, nomeadamente alojamento, gastronomia e bem-estar. Haverá uma forte ligação à produção agrícola local, à valorização dos produtos da região e à promoção de atividades com ligação ao rio", explica o comunicado.



De acordo com Jorge Aguiar, administrador executivo da Bensaude Turismo, a "nossa ambição é clara: criar uma unidade de referência no Douro, profundamente enraizada no território, nas suas tradições e no seu ritmo”, disse citado no comunicado. “Este será um projeto assente na identidade única da Região e feito de dentro para fora, com o Douro como alma e inspiração", referiu o administrador executivo da Bensaude Turismo.



Com a abertura do hotel, está prevista a criação de, pelo menos, 80 postos de trabalho, com prioridade para profissionais da região. A proximidade de uma escola de hotelaria é encarada como uma oportunidade para atrair talento local e construir uma equipa identificada com a região Douro.



A nova unidade da Bensaude Hotels terá como mercados-alvo não só o nacional, como também Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, América do Norte (EUA e Canadá) e Brasil. Uma diversificação de mercados que reflete a ambição do Grupo em posicionar esta nova unidade como uma referência no Douro.



A inauguração desta unidade hoteleira está prevista para o segundo semestre de 2028.





Convento da Alpendurada

O Convento da Alpendurada é um testemunho vivo do passado monástico da região. Fundado originalmente como um mosteiro beneditino, este imponente complexo tem sido um marco na paisagem do Douro, adaptando-se e evoluindo ao longo dos tempos com edificações que abrangem várias épocas.



Originário do século XI, foi posteriormente reformado nos séculos XVII e XVIII, mantendo sua relevância cultural e religiosa ao longo dos séculos. Com uma localização privilegiada e rodeado por uma vasta área natural, o mosteiro é um marco arquitetónico e uma atração turística da região.



Classificado como Monumento de Interesse Público desde 2013, o edifício principal apresenta elementos arquitetónicos de estilos românico, gótico, renascentista e barroco.



A estrutura é conventual, com claustros, igreja, e compartimentos distribuídos por várias alas.