Morreu o subdiretor regional do Orçamento e Tesouro dos Açores

Rogério Gomes Moitoso, natural da freguesia de Praia do Norte, na ilha do Faial, morreu hoje vítima de doença, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, segundo fonte do executivo regional.



Rogério Gomes Moitoso possuía licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores e pós-graduação em Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica e foi nomeado para o desempenho das funções de subdiretor regional do Orçamento e Tesouro dos Açores em 21 de setembro de 2022.



Numa nota de pesar, o presidente do Governo Regional açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, referiu que recebeu a “triste notícia” do falecimento do subdiretor regional do Orçamento e Tesouro com “enorme pesar e profundo sentimento de consternação”.



“Ao longo de uma vida dedicada ao serviço público, Rogério Moitoso distinguiu-se pela sua competência técnica, pelo rigor com que desempenhou as suas funções e, sobretudo, pela forma íntegra, discreta e profundamente humana com que sempre serviu a Região Autónoma dos Açores”, acrescentou.



Segundo o governante, o subdiretor regional do Orçamento e Tesouro dos Açores teve uma carreira “sólida e exemplar” na Administração Pública Regional e foi “presença constante e respeitada em diversas estruturas técnicas e organismos de apoio ao Governo Regional, participando com elevado sentido de missão em processos fundamentais para a credibilidade e o equilíbrio das finanças públicas regionais”.



O seu percurso profissional “foi também marcado por uma permanente disponibilidade para colaborar, partilhar conhecimento e contribuir para soluções construtivas, sempre com uma postura de diálogo, ponderação e sentido de responsabilidade”.



Além das suas qualidades profissionais, Bolieiro diz que “fica a memória de um colega afável, leal e genuinamente comprometido com o bem comum”.



“Que o exemplo e legado de Rogério Moitoso perdurem na memória de todos quantos tiveram o privilégio de com ele privar”, concluiu o presidente do executivo açoriano.



A Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Economistas também manifestou o seu “profundo pesar” pelo falecimento de Rogério Gomes Moitoso.



“Licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores e dedicou mais de três décadas à administração pública regional, onde desempenhou funções de grande responsabilidade na área das finanças, deixando um contributo notável para o desenvolvimento e modernização das políticas financeiras da Região Autónoma dos Açores”, referiu numa nota de pesar publicada na rede social Facebook.