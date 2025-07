Dalot, Bruno Fernandes e Amorim depositam coroa em Anfield

Dalot carregou a coroa de flores com a inscrição “Descansem em paz, Diogo e André. Com as mais sinceras condolências de todos do Manchester United” e depositou-a no longo tapete de lembranças deixadas num memorial junto ao estádio do Liverpool.

Os dois futebolistas foram companheiros de seleção de Diogo Jota, jogador do Liverpool, que faleceu na madrugada de 03 de julho, num acidente de viação em Espanha, que também vitimou o seu irmão, André Silva, futebolista do Penafiel.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram num acidente na A52, em Cernadilla, em Espanha, quando o jogador dos ‘reds’ seguia viagem para Liverpool, onde se iria apresentar para a pré-época.

O internacional português jogava há cinco épocas nos ‘reds’, pelos quais conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das ‘quinas’ em 2019 e 2025.