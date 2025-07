O lugar dos Anjos, na ilha de Santa Maria, é palco, nos próximos dias 17, 18 e 19 de julho, de mais uma edição do festival de blues. O Santa Maria Blues prima-se por levar à ilha blues de elevada qualidade e este ano não será a exceção.

Desta forma, a ‘Capital do Blues em Portugal’ terá um primeiro dia dedicado ao European Blues Union, com a atuação dos Mabelle Blues Band, que “venceram o European Blues Challenge em Portugal e representaram o país em Espanha”, disse António Monteiro, presidente da Associação Escravos da Cadeinha, organizadora do evento. Ainda no dia 17, sobe ao palco Blue Banders da Suécia. No dia 18 de julho, Alexandre da Mata & The Black Dogs do Brasil, que regressam ao palco do Santa Maria Blues, seguindo-se o concerto de Acantha Lang de Inglaterra, que conta com “um blues mais comercial, mas que certamente vai encantar todo o nosso público”, disse António Monteiro.

Kirk Fletcher dos Estados Unidos da América, atua no último dia. Trata-se de um guitarrista que tem tocado com grandes músicos como B.B. King. Segue-se a atuação de Erjza Lyytinen da Finlândia.

As três noites encerram com atuações de Dj’s.Assim, na primeira noite atua o DJ LateNight, no dia 18 de julho é a vez do DJ Matti de São Miguel e no último dia atuam o DJ & Sax Álvaro Figueiredo com Bandarra, um “projeto feito pelo Santa Maria Blues em que o saxofone acompanha o DJ”.

Paralelamente ao festival, irão decorrer várias atividades, com destaque para o Trail Run de Santa Maria Blues, a ter lugar a 17 de julho; uma regata que vai ligar a ilha de São Miguel a Santa Maria, no dia 15 de julho.

Como já vem sendo tradição a gastronomia mariense também marca presença no evento, nomeadamente na quinta-feira com as Sopas do Espírito Santo, e na sexta-feira e no sábado haverá pratos típicos como o borrego e o atum.

António Monteiro destaca a presença de uma comitiva “com cerca de 10 pessoas da Polónia, que escolheram o Santa Maria Blues para promover o European Blues Challenge do próximo ano”, que vai se realizar na cidade de Katowice.

Uma das preocupações da organização do Santa Maria Blues é o transporte. Recordando que as viagens de barco entre São Miguel e Santa Maria “fazem muita falta”, António Monteiro alerta também para o anúncio da greve dos tripulantes de cabine da SATA Air Açores prevista de 18 a 24 de julho.

Outra preocupação está relacionada com a diminuição do apoio do Governo Regional.

De acordo com António Monteiro, “é uma pena estar-se a reduzir um apoio para um festival que é o maior festival de blues a nível nacional e que tem uma projeção a nível internacional muito grande. Cada vez mais estamos a promover, não só a ilha de Santa Maria mas os Açores, em geral”, disse, exemplificando que “já vamos com 5 ou 6 mil euros de bilhetes vendidos a estrangeiros, isso é que acrescenta valor à região, ou seja, trazer pessoas de fora da região para deixarem cá o seu dinheiro”.

António Monteiro disse ainda que uma boa parte das pessoas que se deslocam a Santa Maria Blue depois “vão para outras ilhas do arquipélago e isso faz mexer a economia”. finalizou.