Santa Clara esgota bilhetes para receção ao Benfica em três dias

A bilheteira abriu cedo, pelas 9h00, para o primeira dia de venda ao público em geral e, pouco mais do que quatro horas depois, o Clube Desportivo do Santa Clara informava nas redes sociais que já havia esgotado os seus 7000 bilhetes para o confronto com o Sport Lisboa e Benfica, que terá início, esta sexta-feira, às 18h00, no Estádio de São Miguel.

No sábado e domingo a venda de bilhetes foi limitada aos sócios. A notícia de que o clube açoriano havia vendido todos os seus bilhetes para o jogo não caiu de feição a todos: nem àqueles que esperavam poder comprá-los no decorrer da semana, nem a alguns dos adeptos que aguardaram vez para obtê-los no edifício-sede do clube açoriano.





A fila começou a formar-se de manhã cedo e, pelas 10h30, dobrava, ordeiramente, a rua Marquês da Praia e Monforte, seguindo pela rua Comandante Jaime de Sousa, onde está localizada a sede do Santa Clara e teve lugar o primeiro ponto de venda de bilhetes.



Por entre os adeptos com quem o Açoriano Oriental falou, pôde ouvir-se queixas quanto ao andamento demorado da venda de bilhetes e ao número de ingressos que é permitido adquirir por pessoa, mas as críticas quanto à hora da partida foram as que mais ressaltaram.







