PS recandidata Lurdes Alfinete à Câmara da Ribeira Grande

“A Ribeira Grande necessita de obras transformadoras e de respostas para as grandes necessidades de hoje em dia e que não são só específicas do concelho, mas transversais ao arquipélago e ao país, nomeadamente a questão da habitação, segurança, meio ambiente, educação, formação e dependências”, disse à Lusa a candidata do PS à autarquia da Ribeira Grande.

É a segunda candidatura de Lurdes Alfinete pelo PS à Câmara Municipal da Ribeira Grande, na costa Norte da ilha de São Miguel.

"Quando perdi as eleições em 2021 assumi o papel de vereadora numa oposição que procurei que fosse construtiva", sublinhou a candidata, assinalando algumas das propostas que apresentou e que foram "postas em prática", como “o aumento dos valores transferidos para as juntas de freguesia, o aumento da verba para a habitação degradada, o alargamento do horário de vigilância das praias, a atribuição de bolsas de estudo aos jovens que ingressam no ensino superior, a criação do orçamento participativo, a construção de um novo Centro de Saúde para a Ribeira Grande, identificando, até, o terreno".

Lurdes Alfinete sublinhou que lidera uma candidatura que pode dar "a resposta que a Ribeira Grande precisa para continuar um caminho de melhoria", mas "cada vez mais com certeza e seriedade" em relação aos projetos em falta no concelho.

Liderando uma campanha que tem como mote "Pela Ribeira Grande", a candidata socialista assegurou que o objetivo "é trabalhar com todos e para todos", assegurando que conta com "uma excelente equipa e um excelente projeto" para resolver, "urgentemente", as necessidades do concelho, exemplificando com a questão das águas residuais na Praia do Monte Verde.

"Nunca deixámos de apresentar propostas, algumas das quais nunca foram tidas em conta, por questões de opção, como é o caso da solução para as águas residuais do Monte Verde", apontou à Lusa.

A candidata socialista priorizou ainda o investimento na habitação, o passeio Atlântico e o desenvolvimento das 14 freguesias no projeto para a Ribeira Grande.

“Onde está o nosso Passeio Atlântico? Como está o Monte Verde e a sua praia? Onde fica o nosso Parque Urbano? Quantas casas a Câmara construiu? Que espaços verdes surgiram em Rabo de Peixe? Como está a nossa segurança? Como se tem combatido as dependências? Quantos anos levou o caminho Maia-Lombinha?”, questionou.

Cooperação, ação social, saúde, ambiente, limpeza, economia, turismo, emprego e inovação, educação, formação, cultura e desporto, pescas, agricultura e agroindústria, mobilidade, trânsito, infraestruturas e transportes, planeamento do território e urbanismo, são também linhas gerais da sua candidatura.

"Propomos ser essa solução para o concelho para que as pessoas acreditem, tal como nós, no potencial da Ribeira Grande. Somos a candidatura que pode dar essa resposta que a Ribeira Grande precisa", reforçou Lurdes Alfinete.

A candidata socialista disse ainda que é uma candidatura “que é mais que um partido”, porque "reúne mais de 600 pessoas, com rostos novos e independentes".

A Câmara Municipal da Ribeira Grande é presidida pelo autarca social-democrata Alexandre Gaudêncio, que cumpre o último mandato. O PSD, nas últimas autárquicas, elegeu cinco elementos para o executivo camarário e o PS dois.

Entretanto, além de Lurdes Alfinete, já são conhecidos os candidatos do PSD à Câmara da Ribeira Grande, Jaime Vieira, da Iniciativa Liberal, César Pimentel, e do Chega, João Câmara.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.