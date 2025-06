Rui Aguiar regressa aos Açores com exposição no Centro Cultural da Caloura

Exposição “Nas Manchas da Luz, no Caos das Linhas”, patente no Centro Cultural da Caloura até 18 de agosto, assinala o regresso de Rui Aguiar aos Açores, onde iniciou o seu percurso artístico nos anos 70. Com direção artística de Bárbara Jasmins, a mostra evoca a memória visual, a experimentação e a resistência cultural num reencontro com a história artística da região