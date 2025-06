Rali de Castelo Branco conta com 56 equipas inscritas

A prova assinala o início da fase de asfalto do “nacional” e os Açores passam, agora, a estar representados por três pilotos.

Às presenças de Rúben Rodrigues e Henrique Moniz junta-se agora o também micaelense Pedro Câmara, piloto que vai disputar as cinco provas pontuáveis para o Campeonato de Portugal Júnior de Ralis integrado na FPAK Júnior Team 2025.

O piloto natural de Vila Franca do Campo vai estar ao volante de um Peugeot 208 Rally6 e, a seu lado, vai contar com a experiência do tio, João Câmara.

Na prova organizada pela Escuderia Castelo Branco, Pedro Câmara vai levar o número 41 estampado no carro francês.

Rúben Rodrigues, que volta a ostentar o número 17 no Toyota GR Yaris Rally2 da Auto Açoreana Racing, vai manter como navegador nesta prova Rui Raimundo, o habitual copiloto de Rafael Botelho no Campeonato dos Açores de Ralis.

Já Henrique Moniz mantém no seu lado direito Jorge Diniz no Peugeot 208 Rally4 que volta a ostentar o número 13 na prova que se vai disputar na zona centro do país.