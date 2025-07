PSD candidata bancário António Viegas à Câmara da Calheta, São Jorge

“A nossa candidatura nasce da convicção profunda de que reunimos todas as condições para construir um concelho com um novo rumo: certo, firme e responsável. Acreditamos na ambição, na seriedade e na capacidade de fazer acontecer, com visão estratégica e soluções concretas”, afirmou o candidato à agência Lusa.

Segundo António Viegas, a sua candidatura “representa uma nova geração de responsabilidade política”.

“Apresentamo-nos com propostas sérias e [com] um compromisso inabalável com o futuro da Calheta”, disse, reconhecendo que o concelho tem qualidades e potencialidades “amplamente reconhecidas, mas continua em determinados aspetos em não conseguir aproveitá-las”.

O candidato do PSD, partido que em 2013 perdeu a liderança do município para o independente Décio Pereira, que cumpre o terceiro mandato e não se pode recandidatar, referiu que a prioridade “deve ser recuperar a confiança da população”.

“As pessoas do concelho da Calheta […] precisam de acreditar que têm uma liderança presente, ativa e empenhada em resolver os seus problemas no futuro. Assumimos esse compromisso desde já: estaremos ao lado das pessoas com responsabilidade, humildade e ação”, declarou.

António Viegas considerou ainda que o concelho “precisa de ser exigente, reivindicativo, dinâmico e preparado para criar boas parcerias” com o Governo Regional, com as instituições locais e com a comunidade.

Entre as principais preocupações e eixos estratégicos da candidatura estão a habitação, saúde, apoio social, agropecuária e agricultura, turismo, cultura, desporto e juventude, tecido empresarial e requalificações urbanas, enquanto a “principal bandeira” é “a Calheta”.

“Não nos guiamos por interesses pessoais ou por promessas vazias, mas sim por um compromisso genuíno com a nossa terra e com as pessoas que nela vivem. Somos um grupo alargado e diverso, composto por muitas pessoas independentes, que partilham o mesmo objetivo: contribuir ativamente para o desenvolvimento da Calheta”, explicou.

O candidato do PSD referiu também que lidera “uma equipa competente, com provas dadas nos seus setores de atividade, incluindo no campo autárquico”.

“Somos reconhecidos pelo nosso empenho, dedicação, sinceridade e disponibilidade constante para com a população. Acreditamos que temos a equipa certa para trilhar um caminho diferente, no rumo certo, no concelho da Calheta”, salientou.

António Viegas já foi presidente da Junta de Freguesia da Calheta durante três mandatos e membro da Comissão Política Concelhia do PSD da Calheta.

A Câmara Municipal da Calheta é presidida por Décio Pereira, eleito pelo movimento de independentes "Dar Vida ao Concelho".

Atualmente, o executivo autárquico tem três eleitos do movimento “Dar Vida ao Concelho” e dois vereadores do PS.

Além de António Viegas (PSD), são já conhecidos como cabeças de lista à Câmara da Calheta Dário Ambrósio, pelo PS, e António Salgado Almeida, pela CDU (coligação PCP/PEV).

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.