João Medeiros conquista a segunda posição no Grande Prémio Mortágua - Pedro Silva

Num circuito com uma extensão de 144 quilómetros, percorridos ao longo de três voltas, o micaelense João Medeiros, da equipa Credibom/LA Alumínios/Marcos Car, destacou-se na parte final do percurso, tendo integrado um lote de três ciclistas que se isolou do restante pelotão e que disputou, ao sprint, a conquista do primeiro lugar.

Medeiros, de resto, concluiu a prova em 3h35m02s, o mesmo tempo que o vencedor, João Silva, da Óbidos Cycling Team.

Por comparação com os restantes colegas de equipa, o açoriano terminou com uma vantagem de 04m52s sobre o segundo melhor, Diogo Pinto (17.º lugar da geral) e 11m04s sobre Hugo Nunes, que se posicionou no 31.º lugar.

Além da grande competitividade, a prova ficou também marcada pela homenagem ao mentor do Velo Clube do Centro.

Com mais este resultado de pódio alcançado em 2025, João Medeiros deu continuidade à sua boa forma. De realçar que, no mês passado, o ciclista da Credibom/LA Alumínios/Marcos Car venceu a segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, classificando-se no terceiro lugar da geral da edição de 2025 da prova.