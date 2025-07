Funcionários públicos com tolerância de ponto a 6 de agosto no Pico e a 14 no Corvo

O despacho da Presidência do Governo Regional, publicado no Jornal Oficial, refere que se excetuam da tolerância de ponto “os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente”.

Contudo, “sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos […] devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente”, lê-se no despacho assinado pelo presidente do executivo.

No despacho, José Manuel Bolieiro sublinha a importância das festividades em honra do Senhor Bom Jesus Milagroso, que remontam a 1862, para a população da ilha do Pico, que “nelas encontram um profundo significado religioso, representando um dos maiores acontecimentos do género na Região Autónoma dos Açores”.

Num outro despacho, também publicado em Jornal Oficial, é concedida tolerância de ponto, no dia 14 de agosto, aos trabalhadores da Administração Pública Regional cujos serviços se encontrem sediados no Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, tendo em conta as festas em honra de Nossa Senhora dos Milagres.

As festividades "assumem grande importância" para a população residente na ilha, que "nelas encontram um profundo significado religioso", é referido no despacho assinado por José Manuel Bolieiro.

A elevação da Vila do Corvo a paróquia remonta ao ano de 1674, data em que se ergueu a igreja paroquial, dedicando-a a Nossa Senhora dos Milagres.