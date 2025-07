João Cardoso vai orientar o Lusitânia em 2025/2026

O treinador João Cardoso foi o escolhido pela direção do Lusitânia para comandar os destinos da equipa sénior que vai competir, na próxima temporada, no Campeonato de Portugal.

O anúncio foi feito no fim de semana e João Cardoso transita da formação de Sub-19, onde esteve nas duas últimas épocas.

João Cardoso, de 35 anos, vai contar na sua equipa técnica com Salvador Cândido, treinador de guarda-redes que também foi promovido à equipa principal, o preparador físico Daniel Silva e João Soares, analista.

Apesar da sua juventude (média de idades de 28 anos), o clube reforça a competência e ambição deste conjunto de profissionais que “representa o futuro e os valores do nosso clube”, pode ler-se em nota publicada na página oficial de Facebook do emblema de Angra do Heroísmo.

De recordar que a formação terceirense irá disputar a Série C do Campeonato de Portugal em 2025/2026, depois de, na temporada passada, ter sido despromovida da Liga 3.



A formação açoriana ficou em último lugar da fase de manutenção, com apenas 11 pontos conquistados em 10 partidas.

A estreia na competição ocorre no dia 10 de agosto, com uma deslocação ao reduto do Samora Correia, em Lisboa, jogo referente à primeira jornada.



Por sua vez, o primeiro encontro em casa está agendado para o dia 17 de agosto, frente ao Fátima. A partida da segunda jornada será realizado no Campo de Jogos de São Mateus da Calheta

Neste momento, o emblema terceirense encontra-se a ultimar a constituição do plantel, tendo já anunciado várias contratações.

Diogo Águas, guarda-redes de 21 anos ex-Sporting de Braga e os defesas Gonçalo Bernardo (20 anos, ex-União FCI), Igor Costa (22 anos, ex-Serpa) e Ivan Stankov (20 anos, ex-Santo Adrião) são as primeiras caras do novo grupo de trabalho dos “verdes e brancos” da Rua da Sé.