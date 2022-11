Proposta de Plano e Orçamento com 13,5 ME para turismo e 114,8 ME para transportes

“Na temática dos transportes aéreos, marítimos e terrestres, com uma dotação superior a 114,8 milhões de euros, mantemos um compromisso de estimular um sistema logístico e de mobilidade que estimule a competitividade, o desenvolvimento económico, a coesão territorial e social”, afirmou Berta Cabral.

A secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do executivo PSD/CDS-PP/PPM intervinha na audição da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores sobre o Plano e Orçamento da Região para 2023, que será discutido e votado em plenário a partir de 21 de novembro.

A governante destacou que o executivo vai “investir fortemente nas infraestruturas e equipamentos portuários e aeroportuários, com intervenções em todas ilhas”, exemplificando com a requalificação das aerogares do Corvo e da Graciosa e os “trabalhos para a ampliação da pista do aeroporto do Pico”.

Segundo disse, estão ainda previstos investimentos em equipamentos nos portos de Ponta Delgada, da Graciosa, de Pipas na Terceira, das Poças nas Flores, da Horta e de Vila do Porto.

O governo açoriano dedica ainda uma dotação de "mais de 28 milhões de euros" para requalificações no porto das Lajes das Flores e de Ponta Delgada, devido ao furacão Lorenzo.

No turismo, Berta Cabral prometeu um investimento “significativo” na promoção externa, avançando que a revisão do Plano Estratégico e de Marketing Turístico dos Açores deverá ficar concluída no início do verão de 2023.

“Os efeitos da guerra na Ucrânia, da crise energética e da pressão inflacionista trazem novos argumentos para reforçar a eficiência do investimento e das intervenções no setor do turismo e na sua sustentabilidade, perspetivando-se um valor global de 13,5 milhões de euros”, acrescentou.

O deputado Carlos Silva (PS) questionou a governante sobre o corte de 12 milhões de euros no desenvolvimento turístico (por comparação a 2022) e se a verba de 250 mil euros prevista para a Lagoa do Fogo significa que o Governo Regional “abandonou a ideia de construir um edifício no miradouro” para implementar um ‘shuttle’.

Na resposta, Berta Cabral alertou que o Plano de 2022 conteve uma verba de 10 milhões de euros de fundos comunitários destinados a ser utilizadas pela Associação de Turismo dos Açores (ATA), que não deveria ter constado do documento.

Sobre o acesso à Lagoa do Fogo, em São Miguel, Berta Cabral afirmou que os turistas “aderiram com muita facilidade” ao parque de estacionamento pago.

“Consideramos uma verba para tentar encontrar uma solução mais adequada, não só ao nível do ‘shuttle’, mas também ao nível de uma bilhética e de um sistema que permita as pessoas fazerem uma reserva de antecedência [para irem à Lagoa do Fogo]”, declarou.

Em resposta ao deputado António Vasco Viveiros (PSD), Berta Cabral revelou que a companhia United Airlines vai continuar a voar para os Açores em 2023 e reiterou que o executivo pretende voltar a integrar a ATA se existirem "condições" para tal.

“Em relação à ATA, o governo ainda não entrou e está a criar condições para entrar. Ou tem condições para entrar, e entra, ou não tem condições, e não entra. É um processo que está em estudo”, assinalou.

O Orçamento Regional para 2023, de 1,9 mil milhões de euros, prevê 753,5 milhões de euros de despesa em investimento público, dos quais 641 milhões de euros são da responsabilidade direta do Governo Regional dos Açores.