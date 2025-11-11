Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Prisão preventiva para detido com oito quilogramas de droga na ilha do Faial

    Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em “flagrante delito”, no concelho da Horta, na ilha do Faial, Açores, na posse de oito quilogramas de haxixe, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

    Hoje, 17:11
    Prisão preventiva para detido com oito quilogramas de droga na ilha do Faial

    Autor: AO Online/Lusa

    Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, durante a realização de uma operação policial, “foi detido em flagrante delito um homem de 27 anos por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes”.

    “O homem encontrava-se na posse de oito quilos de haxixe, entretanto apreendidos, e cuja quantidade seria suficiente para 40 mil doses individuais”, adiantou.

    A PJ indicou ainda que o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.