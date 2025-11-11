Prisão preventiva para detido com oito quilogramas de droga na ilha do Faial

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, durante a realização de uma operação policial, “foi detido em flagrante delito um homem de 27 anos por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes”.

“O homem encontrava-se na posse de oito quilos de haxixe, entretanto apreendidos, e cuja quantidade seria suficiente para 40 mil doses individuais”, adiantou.

A PJ indicou ainda que o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.