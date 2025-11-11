Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Eurodeputado do PSD reclama autoria de proposta para reforçar POSEI

    O eurodeputado social-democrata Paulo Nascimento Cabral afirmou hoje que a transferência de fundos do desenvolvimento rural para o POSEI resultou de uma proposta de alteração sua, manifestando-se “surpreendido pelas declarações” do líder do PS/Açores.

    Hoje, 18:42
    Eurodeputado do PSD reclama autoria de proposta para reforçar POSEI

    Autor: AO Online

    O eurodeputado, oriundo dos Açores, refere que a sua proposta foi formalizada a 24 de setembro “através de uma emenda oral" na Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, tendo sido "aprovada por unanimidade”.

    Hoje, na abertura das jornadas parlamentares do PS/Açores, na cidade da Lagoa, na ilha de São Miguel, o líder dos socialistas açorianos, Francisco César, congratulou-se com o acordo alcançado no âmbito da simplificação da Política Agrícola Comum (PAC), que permitirá o "reforço dos apoios à agricultura açoriana" através do POSEI.

    O dirigente realçou “o trabalho do eurodeputado do PS André Franqueira Rodrigues, que em negociações com o Conselho e com a Comissão Europeia conseguiu assegurar que os Estados-membros possam transferir até 25% das verbas do desenvolvimento rural para reforçar o POSEI”.

    "Surpreendido pelas declarações do líder do PS/Açores, não posso deixar de reagir para a reposição da verdade. Tenho o maior respeito pessoal e institucional por Francisco César, mas manifestamente ou foi mal informado, o que não abona a favor da organização do seu partido, ou assume para si e para o PS um ganho que não foi seu, o que é grave”, refere o eurodeputado em comunicado.

    Paulo Nascimento Cabral recorda que na sessão plenária, em Estrasburgo, a 07 de outubro, em debate com o Comissário da Agricultura, Christophe Hansen, deu nota desta proposta e agradeceu “publicamente o apoio unânime dos colegas da Comissão de Agricultura".

    O eurodeputado refere que, após a aprovação desta proposta, trabalhou “junto do relator do PPE Montreanu (proposta de redação enviada a 15 de outubro), bem como com o gabinete do Comissário da Agricultura (17 de outubro e a 07 de novembro), para encontrar uma forma jurídica que permitisse esta transferência”.

    O europarlamentar recorda que o POSEI “não é o primeiro pilar da Política Agrícola Comum”.

    “E por isso estávamos limitados nesta possibilidade que é autorizada até 25% entre os dois pilares para os Estados-Membros”, frisou.

    Paulo Nascimento Cabral diz que os socialistas “tinham uma proposta, mas esta era para retirar ao primeiro pilar nacional, ou seja, aos agricultores nacionais, para reforçar o POSEI”, o que foi “considerado inaceitável" e "tecnicamente não há esta possibilidade”.

    Numa altura em que sociais-democratas e socialistas estão a defender que o POSEI não pode sair dos envelopes nacionais, mas sim de fundos diretos da Comissão Europeia, Paulo Nascimento Cabral refere que o PS/Açores “apresentou uma proposta que fazia exatamente o contrário do que apregoava”, que entretanto “desapareceu nas negociações”.

    “Esta é apenas uma alteração para os próximos dois anos para aumentar a execução dos fundos europeus, melhorar o rendimento dos agricultores e dar maior flexibilidade ao Governo dos Açores, que a solicitou, mas não deixa de ser apenas uma batalha na luta que temos pela frente na defesa dos Açores", afirma.

    O POSEI é o Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade, criado pela União Europeia, sendo adotado também para outras regiões ultraperiféricas para além dos Açores, com outras designações.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.