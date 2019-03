Pelo menos um morto em tiroteio na Holanda

Pelo menos uma pessoa foi morta esta segunda-feira durante um tiroteio num elétrico na cidade de Utrecht, no centro da Holanda, noticiou a agência de notícias holandesa ANP.

A vítima foi coberta com um lençol e ficou nos trilhos entre duas carruagens, de acordo com um jornalista da ANP que foi até ao local.

Esta informação não foi oficialmente confirmada pela polícia, que indicou que o incidente é um ato “potencialmente terrorista”.

“Tiroteio na praça 24 de outubro. Foram relatados vários feridos. Uma operação de socorro está em andamento", escreveu a polícia de Utrecht no Twitter.

A polícia da cidade holandesa disse que helicópteros do serviço médico foram enviados para o local e estão a apelar ao público para que fique longe e permita que os socorristas façam o seu trabalho, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

A agência de notícias francesa AFP informou que uma unidade de antiterrorista também foi enviada para o local dos acontecimentos.

Segundo a agência de notícias EFE, testemunhos colhidos pelas autoridades indicaram que um homem sacou de uma arma e começou a disparar de forma aleatória contra as pessoas e posteriormente colocou-se em fuga.

Alguns testemunhos referiram que há mais de uma pessoa envolvida no tiroteio, mas a polícia só confirmou um atacante.

O incidente teria ocorrido por voltada das 10:45 (hora local, 09:45 em Lisboa, menos uma nos Açores).

A zona do tiroteio foi encerrada pelas autoridades policiais.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, chamou a situação de "muito preocupante" e o coordenador do antiterrorismo do país disse numa mensagem no Twitter que uma equipa de crise estava a reunir-se para discutir a situação.