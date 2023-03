Peça de teatro “Colheres de Prata” estreia no Teatro Micaelense

A peça é constituída por “ensaios” em que os gestos, as poses, as atitudes, a escrita de Natália Correia são “encenados” num casting feito a atores e atrizes, convocando ainda as escolhas que fizeram, como se se estivesse à procura de fixar uma imagem de Natália, segundo revela nota de imprensa.

Encenada por Rosa Coutinho Cabral e com dramaturgia de Rosa Coutinho Cabral e Ângela de Almeida, a peça de teatro conta com as interpretações de Alexandra Sargento, Carolina Bettencourt, Hugo Amaro, Joana Seixas, João Araújo, João Cabral, Leonor Cabral, Maria Galhardo, Mariana Pacheco Medeiros, Milagres Paz e Paula Guedes.

O Teatro Micaelense, em continuação das comemorações do centenário de Natália Correia, acolhe no dia 16, pelas 18h30, a conferência “A Dramaturgia Nataliana”. A conferência, de entrada livre e centrada no universo dramatúrgico da obra de Natália Correia, conta com as intervenções de Armando Nascimento Rosa, Ângela de Almeida, Fernando Dacosta e Rosa Coutinho Cabral e com a participação da atriz Paula Guedes, que evoca a persona dramatis de Natália, num ambiente que relembra a casa da poetisa.

Os bilhetes para “Colheres de Prata” têm um preço de 18,50 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt. A peça será apresentada, em antestreia, às escolas na 6ªfeira, dia 17, às 15h00.