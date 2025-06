Papa "profundamente triste" com tragédia em Ahmedabad

“Profundamente entristecido pela tragédia do avião da Air India perto de Ahmedabad”, lê-se num telegrama enviado em nome do Papa pelo chefe da diplomacia do Vaticano, Pitro Parolin.

Leão XIV também ofereceu “orações por todos os envolvidos nos esforços de salvamento”, segundo o texto citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O avião despenhou-se com 242 passageiros e tripulantes numa zona residencial pouco depois de descolar do aeroporto de Ahmedabad, uma cidade do noroeste da Índia com mais de cinco milhões de habitantes.

O aparelho atingiu uma residência de estudantes, onde as autoridades localizaram até agora cinco vítimas mortais.

As equipas de socorro recuperaram mais de 200 corpos e a polícia admitiu ser pouco provável que alguma das pessoas a bordo do Boeing 787-8 Dreamliner da Air India tenha sobrevivido.

Sete portugueses figuram na lista de passageiros, segundo a Air India, bem como 169 indianos, 53 britânicos e um canadiano.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Nodi, manifestou-se chocado com o acidente.

“A tragédia de Ahmedabad deixou-nos a todos atónitos e tristes. Parte-nos o coração para além das palavras”, afirmou Modi nas redes sociais.

Também o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, se manifestou consternado com o “trágico acidente de aviação na Índia, no qual seguiam sete cidadãos com nacionalidade portuguesa”.

O chefe do Governo britânico, Keir Starmer, descreveu como devastadoras as imagens do acidente do avião da Air India, em que viajavam 53 britânicos.

“As imagens de um avião com destino a Londres, que transportava muitos cidadãos britânicos, a despenhar-se na cidade indiana de Ahmedabad são devastadoras”, declarou Starmer num comunicado.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também disse estar chocado com o acidente.

“Os meus pensamentos estão com os entes queridos de todos os que estavam a bordo", afirmou Carney, acrescentando que os funcionários dos transportes canadianos estavam em “estreito contacto com os homólogos” indianos.