Obras de beneficiação do Porto de São Mateus decorrem a "bom ritmo"

“A obra está a decorrer em bom ritmo. Era uma obra que era reivindicada pelos pescadores há muitos e muitos anos. E foi o governo de José Manuel Bolieiro que finalmente decidiu avançar com uma obra numa vila que tem apenas o porto mais importante da Terceira e com maior movimento da ilha, e o segundo porto dos Açores com maior movimento”, afirmou o deputado do PSD/Açores, Paulo Gomes.

O parlamentar, eleito pela Terceira, falava aos jornalistas no início das jornadas parlamentares do PSD/Açores, que decorrem até sexta-feira, na ilha Terceira, sob o tema “Desenvolvimento Regional e Políticas de Inclusão”.

Após uma visita à estrutura de apoio aos pescadores, na vila de São Mateus da Calheta, Paulo Gomes sustentou que o investimento do Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) trará “mais dignidade para que os pescadores possam preparar a faina abrigados da chuva e do sol”.

A empreitada contempla a construção de pavilhões que permitirão aos pescadores preparar a faina protegidos das intempéries, bem como casas de aprestos, instalações sanitárias, uma arca frigorífica para o acondicionamento do isco e uma área própria para a sua preparação, segundo o social-democrata.

“O Governo [Regional], ao contrário do que afirma o PS, tem investido muito no porto mais movimentado na Terceira. O Governo [Regional], com esta obra, está a dar um sinal que quer dar dignidade aos pescadores e melhores condições de trabalho”, sublinhou.

Segundo o deputado, além do investimento no Porto de São Mateus, o executivo realizou outras intervenções importantes na Terceira, como “a requalificação do entreposto frigorífico, que estava abandonado”, e a recuperação do pórtico, que se encontrava “em elevado estado de degradação e está a sofrer uma intervenção profunda”, constituindo um equipamento essencial para o apoio às operações portuárias e para o bom funcionamento da atividade piscatória local.

Ainda segundo Paulo Gomes, as jornadas parlamentares representam uma oportunidade para debater e propor soluções que respondam aos desafios sociais e económicos enfrentados pela população da ilha.

“Para nos é muito importante estar próximo das pessoas e do tecido empresarial e tentar perceber as reivindicações das populações”, sustentou.