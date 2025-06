Número de passageiros desembarcados em aeroportos nos Açores aumentou 2,3% em maio

“Em maio de 2025 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 214.033 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 2,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior”, lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos, publicado hoje na página do SREA na Internet.

Das nove ilhas do arquipélago, só quatro registaram uma subida homóloga no número de desembarques em maio.

A Graciosa foi a ilha que mais cresceu (10,9%), seguindo-se Pico e São Miguel (3,6%) e Terceira (0,9%).

Em sentido contrário, a ilha de São Jorge registou a maior descida (6,3%), seguindo-se Corvo (5,9%), Santa Maria (4,5%), Faial (1,2%) e Flores (0,5%).

Dos mais de 214 mil passageiros desembarcados, em maio, 93.135 chegaram de outras partes do território nacional (continente e Madeira), 87.100 de voos interilhas e 33.798 de voos internacionais.

Enquanto o número de viajantes de voos do estrangeiro registou uma subida homóloga de 13,3%, nos desembarques de voos territoriais houve uma subida de apenas 1,4% e nos voos interilhas uma quebra de 0,5%.

Quanto ao número de passageiros embarcados, neste mês, ascendeu a 210.075, mais 1% do que em maio de 2024.

Também neste caso, o aumento foi superior nos embarques em voos internacionais (7,1%), que contabilizaram 29.530 passageiros.

Nos voos com destino ao continente e à Madeira houve um aumento de 0,4% para 93.282 embarques, enquanto nos voos interilhas houve uma redução de 0,4% para 87.263 passageiros embarcados.