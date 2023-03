Noite do Sketch regressa ao Teatro Ribeiragrandense

O Teatro Ribeiragrandense irá receber, na noite de 25 de março, pelas 21h30, a oitava edição da Noite do Sketch, um evento que servirá também para marcar o regresso do Grupo de Teatro a Pontilha aos palcos açorianos.

Esta iniciativa, conforme adianta nota de imprensa, contará com a apresentação de três sketch humorísticos, dois deles protagonizados por este grupo de teatro e outro pelos Cavaleiros da Távola de Queijos.



Em acréscimo, esta noite ficará ainda marcada pelos vários momentos musicais previstos no programa, bem como por “participações especiais e outras surpresas”.

Esta oitava edição da Noite do Sketch pretende, para além de assinalar o Dia Mundial do Teatro, marcar o regresso da Pontilha à sua atividade, prometendo “um serão com muito boa disposição, humor e com alguns momentos de reflexão”.

Filomena Gonçalves, presidente da direção da Pontilha e produtora deste evento, afirma, através da informação enviada às redações, que é, para si, “um orgulho organizar um evento em que sempre participou enquanto atriz”, sentindo ainda que esta “é uma iniciativa muito acarinhada pelo público micaelense”.



Os bilhetes para a 8.ª edição da Noite do Sketch têm um custo de 5 euros, conforme adianta a mesma informação, e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Ribeiragrandense, em dias úteis, entre as 9h00 e as 17h00, ou online, em bol.pt.