Nina Medeiros e Sofia de Medeiros levam Gallery Pop-Up ao Teatro Micaelense

Relink — Gallery Pop-Up é o nome do novo projeto de Nina Medeiros e Sofia de Medeiros que parte da necessidade de uma mudança de paradigma em relação ao atual contexto de representatividade e circulação de criadores no contexto artístico dos Açores.

A ideia, que surgiu de Nina Medeiros, durante o período de recolhimento imposto pela pandemia, consiste na utilização temporária de espaços alternativos para exposições de artes plásticas que podem ser implementadas em equipamentos culturais, mas também em imóveis de referência histórica e arquitetónica.

Um conceito que assim que foi partilhado com a artista plástica Sofia de Medeiros começou imediatamente a ser trabalhado por ambas, como forma de apresentar as criações a diferentes públicos interessados na produção artística.

“É neste sentido que surge a vontade de mapear, investigar e reconstruir atos, pensamentos e emoções num registo diferente - uma visão contemporânea artística, porem adstrita a um contexto cultural que se perpetua no tempo, com o olhar sobre momentos e obras que marcaram épocas e, por tal, moldam o olhar”, afirmam.

A primeira Gallery Pop-Up abre hoje, pelas 18h00, no Teatro Micaelense e vai contar com a participação da coreógrafa e bailarina Milagres Paz.

Um convite que Milagres Paz revelou ao Açoriano Oriental ter sido impossível de recusar pela amizade que as une há muitos anos e um desafio que a levou a explorar os seus arquivos.

Assim, as salas Antero de Quental e Francisco Luís Tavares do Teatro transformam-se numa galeria de arte, acolhendo um conjunto de composições artísticas criadas por estas três diferentes artistas que vão desde a videoarte à escultura, passando pela pintura e a instalação, que têm como linha condutora a exploração da natureza.

A mostra começa com um conjunto de trabalhos de Sofia de Medeiros, nos quais sobressaem as texturas, a cor e a composição. Trabalhos que se cruzam com fotografias e vídeos de diferentes criações da coreógrafa Milagres Paz, e que culminam na apresentação da instalação “Apenas tons de Azul”.

Já Nina Medeiros convida o visitante a dar um passeio pela natureza, experimentando as diferentes sensações e cores que esta artista sentiu ao longo de um conjunto de obras que intitulou de “Musgo”, de “Jardim da Rainha” e “Jardim Azul”.

Este conceito vai percorrer outras ilhas do arquipélago e Nina Medeiros e Sofia de Medeiros já têm acordadas outras Gallery Pop-Up no Museu da Indústria Baleeira no Pico e no Museu de Angra do Heroísmo.