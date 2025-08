NATO saúda decisão alemã de enviar dois sistemas Patriot a Kiev

“Recebo com satisfação a decisão da Alemanha de fornecer dois sistemas Patriot adicionais à Ucrânia. São excelentes notícias e saúdo a liderança da Alemanha”, afirmou Rutte numa mensagem na rede social X.

De acordo com o antigo primeiro-ministro dos Países Baixos, esta decisão “ajudará a garantir que a Ucrânia é capaz de defender os seus céus, proteger o seu povo e impedir a agressão russa”.

O Ministério da Defesa da Alemanha afirmou hoje que vai entregar dois dos seus sistemas Patriot, fabricados nos Estados Unidos (EUA), à Ucrânia nos próximos dias para reforçar as capacidades antiaéreas de Kiev, numa operação de assistência militar coordenada com Washington e a NATO.

“Nos próximos dias, o exército alemão vai entregar mais lançadores Patriot à Ucrânia, numa primeira fase”, afirmou o ministério em comunicado, acrescentando que, numa segunda fase, “outros componentes do sistema” serão entregues a Kiev dentro de dois a três meses.

De acordo com o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, a condição prévia para o envio era que o fabricante norte-americano entregasse novos sistemas Patriot o mais rapidamente possível, de modo a que as forças alemãs pudessem continuar a cumprir com as suas obrigações no âmbito da NATO.

Pistorius e o seu homólogo norte-americano, Pete Hegseth, acordaram este mecanismo de apoio à Ucrânia durante a visita do alemão a Washington, a 14 de julho, tendo em conta as “necessidades muito urgentes” da Ucrânia em termos de defesa aérea.

A entrega destes dois sistemas Patriot da Alemanha, que se juntam aos três que Berlim tinha anteriormente colocado nas mãos de Kiev, ocorre apenas um dia depois do ataque combinado de drones e mísseis russos que visou a capital ucraniana, que fez pelo menos 28 mortos e 159 feridos.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.