Minibus gratuito para estudantes e maiores de 65 anos

O regulamento de isenção do pagamento do “passe mensal estudante” e “passe mensal sénior 65+” dos minibus, da Câmara Municipal de Ponta Delgada já está em vigor, após a publicação em Diário da República.





Para Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, “hoje é um dia histórico para o nosso concelho, que fica marcado pelo progresso. Em benefício da mobilidade dos nossos cidadãos, os minibuses de Ponta Delgada passam a ser totalmente gratuitos para todos os estudantes, desde o ensino básico ao universitário, e para os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos de idade”, disse citado em nota de imprensa.





O autarca afirma ainda que “a implementação desta medida contribui para melhorar a sustentabilidade ambiental. Incentivar o uso dos transportes públicos reduz a dependência de veículos privados, diminuindo assim a pegada de carbono. Esta medida beneficia diretamente as pessoas, como também contribui para um ambiente mais verde e saudável para todos”.





O presidente da autarquia de Ponta Delgada salienta que existem outros projetos implementados que visam a “melhoria da qualidade de vida das pessoas e promoção uma circulação mais eficiente”





“Com a requalificação do centro histórico eliminamos um conjunto significativo de barreiras arquitetónicas, melhorando a acessibilidade a todas as pessoas, sobretudo aquelas que apresentam limitações físicas. Criámos novas zonas para estacionamento de motociclos e para pessoas com mobilidade reduzida”, explicou na mesma nota.





Pedro Nascimento Cabral disse também que autarquia está a desenvolver os “procedimentos para a aquisição de dois pequenos veículos elétricos, com capacidade para transportar oito pessoas, destinados aos cidadãos com mobilidade reduzida, para circularem no centro histórico de Ponta Delgada”.





A Câmara Municipal de Ponta Delgada está a concluir o caderno de encargos que vai permitir lançar o concurso público de conceção/construção da segunda fase do estacionamento subterrâneo da Avenida Infante D. Henrique, que partirá desta localização até ao cimo da Rua Conselheiro Luís Bettencourt, permitindo criar um novo parque de estacionamento para cerca de 300 viaturas.





Em fase de desenvolvimento está o projeto para o prolongamento da Avenida D. João III até à Avenida Mota Amaral, que irá incluir a construção de uma ciclovia que ligará essa mesma avenida ao Parque Urbano.