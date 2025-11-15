Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Maioria dos professores sentem-se sobrecarregados

    A manchete do Açoriano Oriental indica que um inquérito realizado pelo Sindicato Democrático dos Professores dos Açores revela que 75% dos docentes sentem-se sobrecarregados.

    Hoje, 00:01
    Maioria dos professores sentem-se sobrecarregados

    Autor: Açoriano Oriental

    A reportagem indica que a Ordem dos Psicológicos avisa que esta é uma questão de política pública. 

    A manchete fotográfica indica que foi autorizada a privatização da Globaleda, SEGMA e golfe.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.