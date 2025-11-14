Açoriano Oriental
    • Recreio e turismo já geram mais valor que a pesca nos Açores

    A Conta Satélite do Mar nos Açores relativa aos anos entre 2020 e 2022 mostra um crescimento da Economia do Mar e que o setor do recreio e do turismo já gera maior Valor Acrescentado Bruto do que a pesca e a indústria relacionada

    premium
    Hoje, 08:57
    Autor: Rui Jorge Cabral
    O agrupamento de empresas de “Recreio, desporto, cultura e turismo” passou no ano de 2022 a ser dominante na Economia do Mar em termos de criação de Valor Acrescentado Bruto (VAB), com 164 milhões de euros gerados em 2022, superando o agrupamento de empresas da “Pesca, aquicultura, transfo...
