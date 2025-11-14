Primeira edição da Startup Week em Ponta Delgada

O evento surge no âmbito do projeto “Bairro Comercial Digital - PDL Centro Histórico”, um consórcio estabelecido com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e com a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e será promovido pela Startup PDL, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através da Accelerator Azores Brand, lançada pelo Governo Regional dos Açores.

A abertura oficial da Startup Week está agendada para terça-feira, às 11h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Ponta Delgada.