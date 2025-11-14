Açoriano Oriental
    • Primeira edição da Startup Week em Ponta Delgada

    A cidade de Ponta Delgada vai receber, entre terça e sexta-feira, a primeira edição da Startup Week, que contará com a participação de mais de 20 oradores e de dezenas de empresas

    Hoje, 17:19
    Primeira edição da Startup Week em Ponta Delgada

    Autor: Lusa/AO Online

    O evento surge no âmbito do projeto “Bairro Comercial Digital - PDL Centro Histórico”, um consórcio estabelecido com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e com a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e será promovido pela Startup PDL, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através da Accelerator Azores Brand, lançada pelo Governo Regional dos Açores.

    A abertura oficial da Startup Week está agendada para terça-feira, às 11h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Ponta Delgada.


