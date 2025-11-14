Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Cinco alunos encaminhados para a Urgência por suspeita de envenenamento

    Cinco alunos da EB1/JI de São José (conhecida como escola da Vitória), em Ponta Delgada, encontram-se em observação no Hospital do Divino Espírito Santo, por terem manuseado uma caixa de estação raticida , suspeitando-se que possam ter ingerido parte do seu conteúdo


    Hoje, 16:13

    Autor: Susete Rodrigues/Ana Carvalho Melo

    Miguel Gameiro, presidente do Conselho Executivo da Canto da Maia, referiu que lhe foi transmitido pela Associação de Pais que “cerca de cinco alunos, supostamente, viram um vídeo na internet em que alguém dizia que o conteúdo daquelas caixas tinha sabor a morango e eles tiveram essa curiosidade e supostamente ingeriram parte desse conteúdo”.

    De acordo com Miguel Gameiro, um funcionário operacional da escola, “viu os alunos a mexer nas caixas e alertou a coordenadora do núcleo que prontamente chamou os bombeiros, entregando uma das caixas para eles analisarem. Os alunos foram encaminhados para o hospital e alguns pais quiseram levar diretamente os filhos para o hospital”.

    A escola está ainda a “aguardar mais informações, até para percebermos se realmente os alunos chegaram a ingerir ou não o conteúdo das caixas”.

    O presidente do Conselho Executivo da Canto da Maia disse ainda que as caixas de estações raticidas foram colocadas na escola no passado “dia 3 de novembro por uma empresa da responsabilidade da Câmara Municipal de Ponta Delgada”, disse para acrescentar que “já enviei um email para a Câmara Municipal a alertar para esse facto e também já alertei as coordenadoras do núcleo para retirarem as caixas o mais rapidamente possível, porque, pelo que se viu, não oferecem segurança”.


    “Estação raticida instalada na EB1/JI de São José não apresenta qualquer indício de violação" 

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada informa que foi realizada, na tarde desta sexta-feira “uma vistoria conjunta por uma equipa técnica municipal e pela empresa externa responsável pela instalação das estações raticidas nas escolas do concelho”.

    Segundo comunicado da autarquia, da verificação efetuada, constatou-se que a “estação raticida instalada na EB1/JI de São José (escola da Vitória) não apresenta qualquer indício de violação, encontrando-se inteiramente fechada e selada, conforme os procedimentos de segurança exigidos”.

    Durante a inspeção foi “igualmente confirmado que todo o produto raticida permanece no interior da caixa, devidamente acondicionado, não tendo havido qualquer acesso ou contacto com o exterior”.

    A autarquia reforça que continuará a acompanhar de perto este processo e a garantir o rigoroso cumprimento de todas as normas de segurança nas instalações escolares”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.