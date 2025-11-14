Governo anuncia que há mais carne açoriana com qualificação IGP

A Comissão Europeia aprovou a proposta da Federação Agrícola dos Açores para aumentar o número de qualificações comunitárias (atualmente são 10) da Carne dos Açores - Indicação Geográfica Protegida (IGP), revelou ontem o secretário Regional da Agricultura e Alimentação.

“A Federação Agrícola dos Açores apresentou à Comissão Europeia um caderno reivindicativo da alteração à especificação daquilo que é a carne IGP dos Açores e foi aprovado. Neste momento, há mais carne açoriana a ser considerada IGP, há novas formas de processamento também a serem consideradas e aceites e há novos produtos desse processamento também a serem aceites”, revelou António Ventura na sessão de abertura do Azores Meat Summit, que está a decorrer no Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel.

Na ocasião, o governante saudou esta “vitória” que vai continuar a valorizar a carne de bovino açoriana, mas também a dar valor acrescentado às carcaças, já que o aproveitamento das mesmas será ainda maior, o que se traduz em maior rendimento para o produtor e para o setor da transformação.

“Foi uma vitória para os Açores esta autorização da Comissão Europeia relativamente àquilo que é a carne dos Açores e está de parabéns a Federação Agrícola por ter proposto esta mesma alteração, de modo que houvesse uma maior abrangência da carne bovina açoriana”, realçou António Ventura na sessão de abertura do evento.

O Azores Meat Summit prolonga-se até ao dia de amanhã e para além de diversas palestras sobre a temática da Carne dos Açores - IGP e as características das diferentes raças que sustentam este setor, haverá ainda um Workshop de Cortes de Carne e um jantar de encerramento onde os renomados Chefs Eddy Melo, Paulo Freitas, Vítor Sobral e Rui Medeiros vão apresentar pratos confecionados com os diferentes tipos de carne açoriana.

O secretário da Agricultura destacou que a valorização da Carne dos Açores - IGP tem de ser uma aposta conjunta, não apenas do Governo e de todas as entidades ligadas ao setor, aproveitando a onda de procura que tem havido nos diferentes mercados, por forma a potenciar ainda mais rentabilidade obtida com este “alimento essencial à nossa existência no planeta Terra”.

“Efetivamente, a carne dos Açores vive circunstâncias muito boas a nível de mercado. Há uma grande procura que tem levado a preços bons, quer para o produtor, quer também ao nível da transformação”, finalizou António Ventura.

Apesar da crescente procura de Carne dos Açores - IGP ser uma boa notícia, o presidente da Federação Agrícola dos Açores aproveitou a ocasião para deixar um alerta: “isso é algo que não podemos descansar nesta matéria, porque vai chegar o dia que essa situação se pode inverter. A expectativa, na conversa que temos tido com os operadores, é que nos próximos tempos ainda possa haver umas ligeiras subidas, mas há o dia que a situação se pode inverter”, avisou Jorge Rita.

Para o dirigente agrícola, as possibilidades para a carne açoriana são imensas, mas para tal é preciso apostar em mercados emergentes e o nacional pode ser uma via.

“O país só produz 47% daquilo que consome de carne bovina. Portanto, temos aqui um campo aberto” e por explorar convenientemente para a Carne dos Açores - IGP, um produto que se distingue pela sua cor rosa madura, uma carne tenra, com sabor e suculenta.

