Rafaela Silva prepara-se para brilhar no “Ribeira Grande Kickboxing Challenge”

Rafaela Silva, que se sagrou campeã nacional de kickboxing de ringue em junho passado, prepara-se para participar na gala “Ribeira Grande Kickboxing Challenge”, marcada para o dia 6 de dezembro.

Em entrevista ao Açoriano Oriental, a atleta do Arrifes Kickboxing Clube revelou que o “Ribeira Grande Kickboxing Challenge” será o próximo grande teste e que quer entrar no ringue pronta para mostrar toda a sua evolução.

“Quero representar os Açores e Portugal ao mais alto nível e continuar a mostrar o resultado do trabalho que faço nos treinos. Para mim, cada competição é uma oportunidade de crescimento, de superar limites e de aprender algo novo”, afirmou.

Ao Açoriano Oriental, a jovem contou que o kickboxing sempre fez parte da sua vida. “O kickboxing é quase uma herança de família. Cresci a ver o meu pai treinar e ensinar. Posso dizer que nasci dentro deste mundo”, partilhou.

Apesar de ter experimentado a modalidade em criança sem grande entusiasmo, um gesto simbólico acabou por mudar o rumo da sua história. “Um mestre da Bélgica ofereceu-me uns calções cor-de-rosa de kickboxing, e fui ao treino apenas para lhe agradecer. Acabei por experimentar novamente… e desde esse dia nunca mais parei.”, recordou.

Assim o que começou como uma curiosidade transformou-se numa verdadeira paixão. “Este desporto ajudou-me a crescer, a ganhar confiança, força e foco. Aprendi a enfrentar desafios, a superar obstáculos e a acreditar mais em mim”, explicou a jovem atleta, que vê no kickboxing “muito mais do que um desporto, uma parte da vida”.

Neste percurso, a conquista do título nacional de ringue foi um momento marcante. “Já tinha alcançado outros títulos nacionais noutras variantes, mas este teve um significado especial. A preparação foi desafiante, porque coincidiu com o período dos exames nacionais”, afirmou.

E neste contexto, Rafaela Silva deixa uma mensagem às jovens atletas: “Para todas as raparigas: há espaço para vocês neste desporto, e com dedicação tudo é possível”.

Com o olhar posto no futuro, Rafaela Silva afirmou ao Açoriano Oriental que se mantém focada no treino e na evolução. Ao mesmo tempo, Rafaela mantém o compromisso com os estudos, defendendo o equilíbrio entre o desporto e a formação académica, afirmando: “Acredito que o equilíbrio entre a vida académica e o desporto é fundamental para o meu desenvolvimento pessoal”.

