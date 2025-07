Workshop destaca ciência, políticas públicas e ação pelo oceano

A iniciativa, no âmbito da “One Ocean Expedition” e do curso internacional “One Ocean Field Course”, no campus de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, reúne cientistas, estudantes, decisores políticos e organizações ligadas ao oceano para "explorar soluções inovadoras face aos desafios oceânicos atuais — desde a biodiversidade marinha à crise climática e geopolítica dos oceanos", explica a academia, em nota de imprensa.

Organizado pela Universidade de Bergen, pela UAc (centro de investigação CIBIO/InBio Açores e Instituto OKEANOS), pela Universidade do Texas, em Austin, e pelo Comité Nacional da Década do Oceano e COI–UNESCO, e com o apoio da embaixada da Noruega em Lisboa e do Programa UT Austin-Portugal, o ‘workshop’ integra a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030) e decorre em paralelo com a escala do navio-escola norueguês Statsraad Lehmkuhl em Ponta Delgada.

No sábado à noite, haverá uma sessão pública sobre cabos submarinos inteligentes por Bruce Howe (Universidade do Havai) e a exibição do filme “Ilha dos Gigantes”, do realizador Nuno Sá.