Lagoa divulga vencedores do Orçamento Participativo dia 12 de agosto

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, a edição de 2025 do Orçamento Participativo contou com 24 projetos finalistas de várias categorias e áreas, mas irão ser implementados os dois mais votados pela comunidade.



O Orçamento Participativo é “uma ferramenta de democracia participativa com provas dadas, ao longo dos últimos anos, no reforço da ligação entre a autarquia e os cidadãos, permitindo que estes contribuam de forma direta para a definição das políticas públicas locais”.